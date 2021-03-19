В 1 сезоне сериала «Тревожный звонок» история разворачивается вокруг группы людей, которые связаны друг с другом телефонными звонками. Стоит отметить, что каждый эпизод нового шоу снят в аудиоформате, а это значит, что зритель сможет только услышать разговоры главных героев, не видя при этом их самих. По ходу развития событий становится понятно, что персонажи переживают какие-то тревожные, практически апокалиптические события. Они довольно безуспешно пытаются справиться со стрессом, однако с каждой минутой надежды на то, что все закончится хорошо, становится все меньше.