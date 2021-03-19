Меню
Тревожный звонок 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Тревожный звонок
Calls 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 2 часа 51 минута
О чем 1-й сезон сериала «Тревожный звонок»

В 1 сезоне сериала «Тревожный звонок» история разворачивается вокруг группы людей, которые связаны друг с другом телефонными звонками. Стоит отметить, что каждый эпизод нового шоу снят в аудиоформате, а это значит, что зритель сможет только услышать разговоры главных героев, не видя при этом их самих. По ходу развития событий становится понятно, что персонажи переживают какие-то тревожные, практически апокалиптические события. Они довольно безуспешно пытаются справиться со стрессом, однако с каждой минутой надежды на то, что все закончится хорошо, становится все меньше.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Тревожный звонок» График выхода всех сериалов
Сезон 1
The End
Сезон 1 Серия 1
19 марта 2021
The Beginning
Сезон 1 Серия 2
19 марта 2021
Pedro Across the Street
Сезон 1 Серия 3
19 марта 2021
It's All in Your Head
Сезон 1 Серия 4
19 марта 2021
Me, Myself and Darlene
Сезон 1 Серия 5
19 марта 2021
The Universe Did It
Сезон 1 Серия 6
19 марта 2021
Mom
Сезон 1 Серия 7
19 марта 2021
Is There a Scientist on the Plane?
Сезон 1 Серия 8
19 марта 2021
Leap Year Girl
Сезон 1 Серия 9
19 марта 2021
