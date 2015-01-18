В 4 сезоне 3 серии сериала «Вызовите акушерку» мужчина, который готовится стать отцом, обвиняется в неподобающем поведении. Его застали за актом гомосексуализма. Теперь ему навязано лечение. Другие члены его семьи тоже стали изгоями в обществе.
История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата
3 свежих фильма для нескучного вечера – актер из «Лихих» в одном из них: на любой вкус и цвет
Это аниме не зря называют японским «Великолепным веком»: вот только там все наоборот — место Хюррем занял молодой наложник
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»
