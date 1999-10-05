Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 14 серия 4 сезон
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Все серии 4 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Первокурсница
Сезон 4 / Серия 15 октября 1999
Условия проживания
Сезон 4 / Серия 212 октября 1999
Резкий свет дня
Сезон 4 / Серия 319 октября 1999
Страх, собственной персоной
Сезон 4 / Серия 426 октября 1999
Плохое пиво
Сезон 4 / Серия 52 ноября 1999
Дикий сердцем
Сезон 4 / Серия 69 ноября 1999
Инициатива
Сезон 4 / Серия 716 ноября 1999
Страдания
Сезон 4 / Серия 823 ноября 1999
Нечто синее
Сезон 4 / Серия 930 ноября 1999
Тишина
Сезон 4 / Серия 1014 декабря 1999
Обреченные
Сезон 4 / Серия 1118 января 2000
Новый человек
Сезон 4 / Серия 1225 января 2000
Я в команде
Сезон 4 / Серия 138 февраля 2000
Прощай, Айова
Сезон 4 / Серия 1415 февраля 2000
Девушка года
Сезон 4 / Серия 1522 февраля 2000
Кто ты?
Сезон 4 / Серия 1629 февраля 2000
Суперзвезда
Сезон 4 / Серия 174 апреля 2000
Там, где дикие вещи творятся
Сезон 4 / Серия 1825 апреля 2000
Восход молодой Луны
Сезон 4 / Серия 192 мая 2000
Фактор Йоко
Сезон 4 / Серия 209 мая 2000
Изначальность
Сезон 4 / Серия 2116 мая 2000
Беспокойство
Сезон 4 / Серия 2223 мая 2000
О чем cерия
В 4 сезоне 14 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» глава секретной организации выпускает своего нового монстра. Чудовище убивает мальчика. Однако впоследствии профессор Уолш также погибает. Райли и его команда намерены отыскать убийцу.
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