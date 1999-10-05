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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 4 Серия 1

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 1 серия 4 сезон

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Все серии 4 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Первокурсница
Сезон 4 / Серия 1 5 октября 1999
Условия проживания
Сезон 4 / Серия 2 12 октября 1999
Резкий свет дня
Сезон 4 / Серия 3 19 октября 1999
Страх, собственной персоной
Сезон 4 / Серия 4 26 октября 1999
Плохое пиво
Сезон 4 / Серия 5 2 ноября 1999
Дикий сердцем
Сезон 4 / Серия 6 9 ноября 1999
Инициатива
Сезон 4 / Серия 7 16 ноября 1999
Страдания
Сезон 4 / Серия 8 23 ноября 1999
Нечто синее
Сезон 4 / Серия 9 30 ноября 1999
Тишина
Сезон 4 / Серия 10 14 декабря 1999
Обреченные
Сезон 4 / Серия 11 18 января 2000
Новый человек
Сезон 4 / Серия 12 25 января 2000
Я в команде
Сезон 4 / Серия 13 8 февраля 2000
Прощай, Айова
Сезон 4 / Серия 14 15 февраля 2000
Девушка года
Сезон 4 / Серия 15 22 февраля 2000
Кто ты?
Сезон 4 / Серия 16 29 февраля 2000
Суперзвезда
Сезон 4 / Серия 17 4 апреля 2000
Там, где дикие вещи творятся
Сезон 4 / Серия 18 25 апреля 2000
Восход молодой Луны
Сезон 4 / Серия 19 2 мая 2000
Фактор Йоко
Сезон 4 / Серия 20 9 мая 2000
Изначальность
Сезон 4 / Серия 21 16 мая 2000
Беспокойство
Сезон 4 / Серия 22 23 мая 2000
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» команда поступает в колледж. Уиллоу позитивно относится к переменам, а Баффи переживает, что не сможет вписаться в новый социум. Тем временем в городе начинают происходить убийства...

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