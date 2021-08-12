В 8 сезоне 2 серии сериала «Бруклин 9-9» вся команда планирует отправиться в совместную поездку на выходные по предложению Холта. По ходу дела становится очевидно, что они даже не подозревают, во что выльется их неожиданное совместное путешествие.
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