В 8 сезоне 8 серии сериала «Бруклин 9-9» все персонажи решают объединиться, чтобы начать работу над очередным важным делом. В случае, если они не смогут поймать преступника, полиции придется столкнуться с крайне неприятными последствиями...
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