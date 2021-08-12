В 8 сезоне 4 серии сериала «Бруклин 9-9» приключения главных героев продолжаются. Джейк и Эми разрабатывают особую систему, которая помогает им совместить уход за детьми и любимую работу. Тем временем Роуз встречает неожиданного гостя.
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