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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 8 Серия 4

Бруклин 9-9 2013 4 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Бруклин 9-9»
Самые хорошие
Сезон 8 / Серия 1 12 августа 2021
Дом у озера
Сезон 8 / Серия 2 12 августа 2021
Голубой грипп
Сезон 8 / Серия 3 19 августа 2021
Балансировка
Сезон 8 / Серия 4 19 августа 2021
PB & J
Сезон 8 / Серия 5 26 августа 2021
Настройка
Сезон 8 / Серия 6 26 августа 2021
Игра в Бойлов
Сезон 8 / Серия 7 2 сентября 2021
Обновление
Сезон 8 / Серия 8 2 сентября 2021
Последний день (1)
Сезон 8 / Серия 9 16 сентября 2021
Последний день (2)
Сезон 8 / Серия 10 16 сентября 2021
О чем серия

В 8 сезоне 4 серии сериала «Бруклин 9-9» приключения главных героев продолжаются. Джейк и Эми разрабатывают особую систему, которая помогает им совместить уход за детьми и любимую работу. Тем временем Роуз встречает неожиданного гостя.

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