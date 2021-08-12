В 8 сезоне 3 серии сериала «Бруклин 9-9» капитан Холт и Эми вынуждены заниматься участком, которому явно не хватает сотрудников. По ходу развития событий Джейк объединяется с Чарльзом ради нового опасного расследования. Но что ждет их впереди?
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