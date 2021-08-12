В 8 сезоне 5 серии сериала «Бруклин 9-9» один из героев вынужден взять своего старого приятеля на незапланированную прогулку. По ходу развития событий он неоднократно жалеет о принятом решении, но все же адаптируется к сложившейся ситуации.
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