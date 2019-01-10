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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 6 Серия 3

Бруклин 9-9 2013 3 серия 6 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 6 сезона «Бруклин 9-9»
Медовый месяц
Сезон 6 / Серия 1 10 января 2019
Хичкок и Скалли
Сезон 6 / Серия 2 17 января 2019
Стукач
Сезон 6 / Серия 3 24 января 2019
Четыре движения
Сезон 6 / Серия 4 31 января 2019
Сказка о двух бандитах
Сезон 6 / Серия 5 7 февраля 2019
Место преступления
Сезон 6 / Серия 6 14 февраля 2019
Приманка
Сезон 6 / Серия 7 21 февраля 2019
Его слово против ее
Сезон 6 / Серия 8 28 февраля 2019
Золотой ребенок
Сезон 6 / Серия 9 7 марта 2019
Гинтарс
Сезон 6 / Серия 10 14 марта 2019
Терапевт
Сезон 6 / Серия 11 21 марта 2019
Рабникулы
Сезон 6 / Серия 12 11 апреля 2019
Бимбо
Сезон 6 / Серия 13 18 апреля 2019
Тикающие часы
Сезон 6 / Серия 14 25 апреля 2019
Возвращение короля
Сезон 6 / Серия 15 2 мая 2019
Синко де Майо
Сезон 6 / Серия 16 9 мая 2019
Псих
Сезон 6 / Серия 17 16 мая 2019
Отряд самоубийц
Сезон 6 / Серия 18 16 мая 2019
О чем серия

В 6 сезоне 3 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк и Джина отправляются на встречу выпускников, где Джейку предстоит узнать подробности ситуации, из-за которой он стал изгоем в старших классах, а Джине — переосмыслить свои успехи по жизни.

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