В 6 сезоне 3 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк и Джина отправляются на встречу выпускников, где Джейку предстоит узнать подробности ситуации, из-за которой он стал изгоем в старших классах, а Джине — переосмыслить свои успехи по жизни.
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