В 6 сезоне 6 серии сериала «Бруклин 9-9», расследуя кровавое убийство, Джейк не может сдержаться от обещания матери погибшего раскрыть это дело. Но расследование осложняется тем фактом, что из квартиры после убийства буквально никто не выходил.
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