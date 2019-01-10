В 6 сезоне 13 серии сериала «Бруклин 9-9» Кевин втайне от мужа просит Джейка расследовать пропажу древних монет с кафедры античности. А в участке ломается холодильник, что портит сотрудникам и без того плохое настроение.
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