В 6 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9», ожидая, когда преступник выйдет из комы, Джейк устраивает Эми праздничный ужин в честь годовщины прямо в больнице. Услышав их, одна из пациенток поднимает непростую для них тему желания завести детей.
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