В 3 сезоне 5 серии сериала «Во все тяжкие» расследование Хэнка продолжается. Между тем Густаво Фринг предлагает Уолтеру поработать на него, демонстрируя впечатляющую подземную лабораторию, оборудованную по последнему слову техники.
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