В 3 сезоне 3 серии сериала «Во все тяжкие» химик возвращается домой, игнорируя угрозы жены. Как и предсказывал Сол, Скайлер не стала выдавать полицейским секрет мужа. Фринг сообщает клану Саламанка, что Уолтер Уайт нужен ему живым.
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