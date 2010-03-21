В 3 сезоне 10 серии сериала «Во все тяжкие» в нарколабораторию залетает муха. Согласно правилам техники безопасности, Уолтер обязан избавиться от насекомого. Впереди химика и его непутевого помощника ждет самая странная ночь в жизни.
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