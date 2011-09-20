Во 2 сезоне 17 серии сериала «Следствие по телу» случается жуткая автокатастрофа. В результате инцидента при смерти оказываются две девушки – Кэрри и Донна. Изучив материалы дела, Меган приходит к выводу, что в автомобиль стреляли.
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