Во 2 сезоне 11 серии сериала «Следствие по телу» гибнет невеста, бросившаяся с балкона незадолго до церемонии. Осмотрев труп, Меган устанавливает, что девушка нередко посещала пластических хирургов, а также удалила щитовидную железу.
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