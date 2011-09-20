В 2 сезоне 1 серии сериала «Следствие по телу» житель тихого пригорода гибнет за рулем. Все указывает на несчастный случай, но Меган уверена в убийстве. Ради поиска улик судмедэксперт приезжает в провинцию, узнавая о местном населении немало нового.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Авторизация по e-mail