Во 2 сезоне 14 серии сериала «Следствие по телу» убит владелец итальянского ресторана Джо Санелла. Труп жертвы обнаружен полицейскими в морозильной камере. Улики выводят сыщиков на совладельца заведения Генри с ранней стадией Альцгеймера.
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