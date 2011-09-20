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Киноафиша Сериалы Следствие по телу Сезоны Сезон 2 Серия 14

Следствие по телу 2011 - 2013 14 серия 2 сезон

7.9 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Следствие по телу»
Соседи-любовники
Сезон 2 / Серия 1 20 сентября 2011
Охота
Сезон 2 / Серия 2 27 сентября 2011
Пропавший
Сезон 2 / Серия 3 4 октября 2011
Воскресший
Сезон 2 / Серия 4 11 октября 2011
Точка отсчёта
Сезон 2 / Серия 5 18 октября 2011
Второй шанс
Сезон 2 / Серия 6 25 октября 2011
Плата за насмешки
Сезон 2 / Серия 7 1 ноября 2011
Любовные укусы
Сезон 2 / Серия 8 15 ноября 2011
Курс анатомии
Сезон 2 / Серия 9 29 ноября 2011
Твой счастливый билет
Сезон 2 / Серия 10 6 декабря 2011
Умереть ради тебя
Сезон 2 / Серия 11 3 января 2012
Голубой полумрак
Сезон 2 / Серия 12 10 января 2012
Сочувствие к дьяволу
Сезон 2 / Серия 13 17 января 2012
Хладнокровный
Сезон 2 / Серия 14 14 февраля 2012
Рисковый
Сезон 2 / Серия 15 21 февраля 2012
Вторжение в дом
Сезон 2 / Серия 16 28 февраля 2012
Личность
Сезон 2 / Серия 17 13 марта 2012
Блуждающий вирус, часть 1
Сезон 2 / Серия 18 27 марта 2012
Блуждающий вирус, часть 2
Сезон 2 / Серия 19 3 апреля 2012
Игры разума
Сезон 2 / Серия 20 10 апреля 2012
О чем cерия

Во 2 сезоне 14 серии сериала «Следствие по телу» убит владелец итальянского ресторана Джо Санелла. Труп жертвы обнаружен полицейскими в морозильной камере. Улики выводят сыщиков на совладельца заведения Генри с ранней стадией Альцгеймера.

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