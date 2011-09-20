Во 2 сезоне 18 серии сериала «Следствие по телу» по мегаполису проносится эпидемия неизвестного вируса. Когда количество жертв достигает семи, специалисты объявляют чрезвычайное положение. Удастся ли Меган Хант и ее коллегам распутать дело?
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