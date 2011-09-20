Во 2 сезоне 20 серии сериала «Следствие по телу» происходит новое преступление. Изучая материалы дела, Меган приходит к выводу, что почерк маньяка ей знаком. Выясняется, что серийный убийца, которого она когда-то засадила в тюрьму, взялся за старое.
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