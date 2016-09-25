В 7 сезоне 7 серии сериала «Закусочная Боба» мистер Белчер против собственного желания оказывается втянут в очередное престранное мероприятие. Мистер Фишодер устраивает конкурс по созданию пряничных домиков, и у него имеются большие планы на Боба...
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