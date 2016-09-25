В 7 сезоне 3 серии сериала «Закусочная Боба» старшенькая главных героев решает поговорить с мистером Амброузом после того, как одна из девочек вероломно крадет ее оригинальную идею костюма на грядущий Хэллоуин. Сможет ли Тина разрулить эту ситуацию?
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