В 7 сезоне 22 серии сериала «Закусочная Боба» главный герой случайно оказывается заперт в супермаркете, в котором продаются вещи, необходимые для отдыха в диком лесу. Остальное семейство наблюдает, как Гейл репетирует свой главный перформанс.
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