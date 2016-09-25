В 7 сезоне 14 серии сериала «Закусочная Боба» старшенькая главных героев узнает шокирующие новости. Оказывается, ее самое любимое место на свете — океанариум — решают закрыть на неизвестный срок. Девочка делает все возможное, чтобы спасти его.
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail