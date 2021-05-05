В 1 сезоне 4 серии сериала «Кровные» главный герой пожинает последствия не лучших своих решений, а Венди вынуждена работать под руководством Джо. Со временем бывшие напарники понимают, что вместе им работать было гораздо интереснее, чем по одиночке.
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