В 1 сезоне 6 серии сериала «Кровные» Малик и Венди оказываются в катастрофически стрессовой ситуации. Лоуренс открывает для себя новую версию Джо во время общей смены. Гэри понимает, что только он может спасти жизнь Карешме.
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