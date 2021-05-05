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Кровные 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кровные
Киноафиша Сериалы Кровные Сезоны Сезон 1

Bloods 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кровные»

В 1 сезоне сериала «Кровные» история разворачивается вокруг замкнутого фельдшера Малика, который большую часть своего свободного времени тратит на развитие личного видеоблога. Выходит у него с переменным успехом. После вынужденного ухода верного друга и партнера главный герой открывается новому человеку — доброй и открытой девушке по имени Венди. В самом начале отношения у них не особо ладятся, ведь они слишком не похожи друг на друга. Однако со временем Малику и Венди удается не только найти точки соприкосновения, но и произвести впечатление на своих коллег.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Кровные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Партнеры Partners
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2021
Санитарная авиация Air Ambulance
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2021
Детский сад Daycare
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2021
Велосипедный патруль Bike Patrol
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2021
Песня сирены Siren Song
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2021
Роды Childbirth
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2021
График выхода всех сериалов
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