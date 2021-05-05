В 1 сезоне сериала «Кровные» история разворачивается вокруг замкнутого фельдшера Малика, который большую часть своего свободного времени тратит на развитие личного видеоблога. Выходит у него с переменным успехом. После вынужденного ухода верного друга и партнера главный герой открывается новому человеку — доброй и открытой девушке по имени Венди. В самом начале отношения у них не особо ладятся, ведь они слишком не похожи друг на друга. Однако со временем Малику и Венди удается не только найти точки соприкосновения, но и произвести впечатление на своих коллег.