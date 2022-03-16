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Кровные 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Кровные
Киноафиша Сериалы Кровные Сезоны Сезон 2

Bloods 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кровные»

Во 2 сезоне сериала «Кровные» история Венди и Малика продолжается. Теперь у них появляется новый повод для конфликта. Источником раздражения на этот раз становится сын Венди, Спенсер, который ведет себя не лучшим образом. Напомним, в предыдущем сезоне в центре событий оказываются два фельдшера, которые являются сотрудниками службы скорой помощи в южной части Лондона. Грубоватый одиночка Малик поначалу чурается слишком дружелюбной Венди, которая недавно развелась со своим супругом. Первое время кажется, что их тандем обречен, но довольно скоро они становятся настоящей сплоченной командой. В новом сезоне герои продолжат свой путь.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Кровные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
16 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
16 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
16 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
1 сентября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
1 сентября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 сентября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
1 сентября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
1 сентября 2022
График выхода всех сериалов
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