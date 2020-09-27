Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Благословите Хартов 2019 - 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Благословите Хартов
Киноафиша Сериалы Благословите Хартов Сезоны Сезон 2

Bless the Harts
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Благословите Хартов»

Во 2 сезоне сериала «Благословите Хартов» действие разворачивается вокруг обычной семьи, представителей рабочего класса, проживающих в штате Северная Каролина. Главная героиня Дженни Харт работает официанткой в небольшом кафе. Ее дочь Вайолет мечтает стать художником, а мать Бетти пытается реализоваться после выхода на пенсию. У Дженни также есть парень по имени Уэйн, простой, но добрый и готовый воплотить все ее мечты в реальность. В новых эпизодах главная героиня получает неожиданное повышение на работе, участвует в предвыборной кампании мэра и даже становится жертвой ужасного проклятия.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Благословите Хартов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Violet's Secret
Сезон 2 Серия 1
27 сентября 2020
The Last Supper
Сезон 2 Серия 2
4 октября 2020
My Best Frenda
Сезон 2 Серия 3
11 октября 2020
Dead Mall
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2020
Pound Pinchers
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2020
The McEntire Truth
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2020
Mega Lo Memories: Part Deux
Сезон 2 Серия 7
22 ноября 2020
Pumped
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2020
Invasion Of The Potty Snatcher
Сезон 2 Серия 9
13 декабря 2020
Crappy Death Day
Сезон 2 Серия 10
21 февраля 2021
Big Pimpin'
Сезон 2 Серия 11
28 февраля 2021
The Dogchurian Candidate
Сезон 2 Серия 12
7 марта 2021
The Dogchurian Candidate
Сезон 2 Серия 13
14 марта 2021
Trollin' with the Homies
Сезон 2 Серия 14
21 марта 2021
Dance Dance Resolution
Сезон 2 Серия 15
28 марта 2021
Dance Dance Resolution
Сезон 2 Серия 16
4 апреля 2021
Hot Tub-tation
Сезон 2 Серия 17
11 апреля 2021
Hoot 'N Haw
Сезон 2 Серия 18
18 апреля 2021
TBA
Сезон 2 Серия 19
2 мая 2021
The Drincan Temple
Сезон 2 Серия 20
9 мая 2021
When You Lose, You Win
Сезон 2 Серия 21
16 мая 2021
Toni with an I
Сезон 2 Серия 22
23 мая 2021
Tiny Pies
Сезон 2 Серия 23
6 июня 2021
Season Finale
Сезон 2 Серия 24
20 июня 2021
График выхода всех сериалов
Помните авторитета Мадамского-Пальчика из «Ликвидации»? Рассказываем, где сейчас актер Виктор Тереля и чем занимается
Думаете, герой наконец-то отдохнет? Покой ему только снится! Вот когда выходит 2 сезон «Плачущего призрака на пенсии»
«Эх, сейчас бы супчику горяченького, да с потрошками!» — угадали из какого фильма? Тогда вопросы из теста будете щелкать как семечки
«Как ты не пахал мужик, обносился весь»: Кологривый «подсидел» Борисова в самом ожидаемом сериале России
Снова Панфилов, снова собака: у нового фильма звезды «Пса» есть легендарный «двойник» в США — в нулевые его обожали
«Это порнография»: Стивен Кинг искренне презирает культовый боевик 80-х — в России от него не фанател только ленивый
«Можно вместо "Гарри Поттера"»: 5 фильмов СССР с рейтингом 7.2+ уже забыли, а зря — современные зрители в восторге
20+ лет фанаты «Властелина колец» смотрели в глаза Леголасу: и не замечали забавный ляп — он вообще-то рушит канон (фото)
А вы замечали, что не так с обедами в «Великолепном веке»? На столе султана оказалось 4 спорных продукта — в реальности их там быть не могло
В «Чужой: Земля» один из самых диких эпизодов первых фильмов сделали еще кошмарнее: теперь в «жести» замешаны дети
Ищете что-то похожее на «Формулу-1»? ИИ все сделал за вас — 4 фильма и сериал от Netflix с оценкой 8.2 обеспечат адреналином
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше