Во 2 сезоне сериала «Благословите Хартов» действие разворачивается вокруг обычной семьи, представителей рабочего класса, проживающих в штате Северная Каролина. Главная героиня Дженни Харт работает официанткой в небольшом кафе. Ее дочь Вайолет мечтает стать художником, а мать Бетти пытается реализоваться после выхода на пенсию. У Дженни также есть парень по имени Уэйн, простой, но добрый и готовый воплотить все ее мечты в реальность. В новых эпизодах главная героиня получает неожиданное повышение на работе, участвует в предвыборной кампании мэра и даже становится жертвой ужасного проклятия.