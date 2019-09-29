Меню
Благословите Хартов 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Благословите Хартов
Bless the Harts
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Благословите Хартов»

В 1 сезоне сериала «Благословите Хартов» действие разворачивается вокруг обычной семьи, проживающей в южном штате. Дженни Харт работает официанткой и изо всех сил пытается разбогатеть. Вместе с ней живут ее дочь-художница Вайолет и мать Бетти. Кроме того, Дженни пытается построить новые серьезные отношения со своим бойфрендом Уэйном, который, как она надеется, сможет заменить Вайолет отца. Все персонажи шоу постоянно оказываются в различных неоднозначных ситуациях, много размышляют о жизни и стремятся осуществить свою американскую мечту.

Сезон 1
Сезон 2
Hug N‘ Bugs
Сезон 1 Серия 1
29 сентября 2019
Can't Get There from Here
Сезон 1 Серия 2
6 октября 2019
Jenny Unfiltered
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2019
Cremains of the Day
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2019
Trash Twins
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2019
Pig Trouble In Little Greenpoint
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2019
Myrtle Beach Memoirs
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2019
Mega-Lo-Memories
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2019
Miracle on Culpepper Slims Boulevard
Сезон 1 Серия 9
15 декабря 2019
Tying the Not
Сезон 1 Серия 10
12 января 2020
