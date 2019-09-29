В 1 сезоне сериала «Благословите Хартов» действие разворачивается вокруг обычной семьи, проживающей в южном штате. Дженни Харт работает официанткой и изо всех сил пытается разбогатеть. Вместе с ней живут ее дочь-художница Вайолет и мать Бетти. Кроме того, Дженни пытается построить новые серьезные отношения со своим бойфрендом Уэйном, который, как она надеется, сможет заменить Вайолет отца. Все персонажи шоу постоянно оказываются в различных неоднозначных ситуациях, много размышляют о жизни и стремятся осуществить свою американскую мечту.