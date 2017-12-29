В 4 сезоне 5 серии сериала «Черное зеркало» в постапокалипсисе пытается выжить группа людей. Беспощадные роботы-ликвидаторы молниеносно убивают всех, но женщина по имени Белла не готова так просто сдаться и вовсю борется за свою жизнь.
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