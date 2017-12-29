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Киноафиша Сериалы Черное зеркало Сезоны Сезон 4 Серия 1

Черное зеркало 2011 1 серия 4 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Черное зеркало»
Каллистер
Сезон 4 / Серия 1 29 декабря 2017
Аркангел
Сезон 4 / Серия 2 29 декабря 2017
Крокодил
Сезон 4 / Серия 3 29 декабря 2017
Повесь диджея
Сезон 4 / Серия 4 29 декабря 2017
Стальная башка
Сезон 4 / Серия 5 29 декабря 2017
Черный музей
Сезон 4 / Серия 6 29 декабря 2017
О чем cерия

В 4 сезоне 1 серии сериала «Черное зеркало» в корпорации «Каллистер» разрабатывают сетевые игры. Один из сотрудников, Роберт, устает от вечных насмешек коллег и в отместку собирает их ДНК, чтобы создавать цифровые копии в собственной игре.

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