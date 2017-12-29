В 4 сезоне 1 серии сериала «Черное зеркало» в корпорации «Каллистер» разрабатывают сетевые игры. Один из сотрудников, Роберт, устает от вечных насмешек коллег и в отместку собирает их ДНК, чтобы создавать цифровые копии в собственной игре.
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