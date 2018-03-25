В 3 сезоне 5 серии сериала «Миллиарды» Бобби «Акс» Аксельрод и Чак Роадс борются за лояльность одного свидетеля. Тейлор отправляется в Силиконовую Долину, чтобы отыскать новые возможности для бизнеса «Акс Кэпитал».
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