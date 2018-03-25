В 3 сезоне 1 серии сериала «Миллиарды» новый босс поручает Чаку задание. Находясь под обвинением, он делает тяжелый выбор. Лара угрожает забрать деньги из «Акс Кэпитал». Сакер стремится оправдать звание главы уголовного отдела.
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