В 3 сезоне 2 серии сериала «Миллиарды» почетный судья оказывает Чаку услугу, и тот пытается ее обналичить. Для улучшения торговли Акс создает новые, креативные пути. Коннерти продолжает гоняться за главами «Айс Джус».
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