В 3 сезоне 8 серии сериала «Миллиарды» Акс пытается начать все с чистого листа. Чак хочет во что бы то ни стало сдержать данное другу слово. Тейлор просит независимости. Лара и Акс надеются прийти к соглашению насчет ее денег.
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