В 3 сезоне 6 серии сериала «Миллиарды» появляется опасная улика, способная уничтожить Бобби. Акс и Чак признают, как далеко готовы зайти для защиты Венди. Дело «Айс Джус» достигает пика, но судья ставит Коннерти жесткие сроки.
Related video
Бедный ребенок: Шепелев держит сына от Фриске в черном теле
Эту пикантную сцену с Куравлевым и панночкой вырезали из «Вия»: не для советских глаз
Не получает пенсию и работает: откуда черпает силы 101-летний врач из США
Дочь советского Атоса известна на всю страну: увидите и все поймете
Тест: смогли бы вы выжить во вселенной "Ривердейла"?
Авторизация по e-mail