В 3 сезоне 10 серии сериала «Миллиарды» от отчаяния Акс изучает невыгодные инвестиции. Чак подозревает, что главный враг может участвовать в его схеме. Сакер просит ФБР об услуге. Венди советует Аксу принять решительные меры.
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