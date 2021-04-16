В 1 сезоне 10 серии сериала «Большая шишка» Уэстбрук находится буквально в шаге от достижения намеченной цели. Но в самый последний момент кое-что ему сильно мешает. Карлсбад оказывается главным подозреваемым в деле о краже. Тренер негодует.
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