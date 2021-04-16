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Киноафиша Сериалы Большая шишка Сезоны Сезон 1 Серия 10

Большая шишка 2021 10 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Большая шишка»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 16 апреля 2021
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 апреля 2021
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 30 апреля 2021
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 7 мая 2021
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 14 мая 2021
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 21 мая 2021
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 28 мая 2021
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 4 июня 2021
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 11 июня 2021
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 18 июня 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 10 серии сериала «Большая шишка» Уэстбрук находится буквально в шаге от достижения намеченной цели. Но в самый последний момент кое-что ему сильно мешает. Карлсбад оказывается главным подозреваемым в деле о краже. Тренер негодует.

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