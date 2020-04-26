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Киноафиша Сериалы Безопасные связи Сезоны Сезон 1 Серия 8

Безопасные связи 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Безопасные связи» на двенадцатый день карантина Виктор звонит Анне, чтобы предупредить ее. Выясняется, что она ходила в магазин вчера, купила зефир, но послюнявила палец уже на кассе, расплачиваясь за покупки. Спустя четыре месяца после карантина Виктор беседует по Скайпу с приемной дочерью. Она просит у него прощения за то, что когда-то бросила приемных родителей, рассказывает, что окончила театральное и поступила на финансовый факультет, а также расспрашивает о женщине на его аватарке. 

Виктор говорит, что это его первая любовь, Анна. Она умерла несколько месяцев назад. В молодости у них был роман, о котором узнал муж Анны. Застав любовников врасплох, он набросился на них с ножом. Защищаясь, Виктор убил Дмитрия и сел в тюрьму. Девушка рассказывает о том, что ее нашел по Скайпу настоящий отец и просил изображать его мать. Виктор замечает, что, возможно, это был просто какой-то извращенец. 

Спустя еще два месяца «сын» общается по видеосвязи со своим другом. Тот рассказывает, что написал сценарий фильма по мотивам произошедших событий. Теперь он просит у мужчины разрешения на использование реальных диалогов в Скайпе и предлагает ему исполнить роль самого себя. «Сын» спрашивает, кто будет играть его дочь. Друг говорит, что у него на примете есть одна актриса, Любовь Аксенова. Она соглашается принять участие в съемках. У Лены рождается ребенок. 
 

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