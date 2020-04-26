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Киноафиша Сериалы Безопасные связи Сезоны Сезон 1 Серия 4

Безопасные связи 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Безопасные связи» на восьмой день карантина «мать» пытается выяснить, что произошло накануне. Она решает, что незнакомка – это жена собеседника, которая все эти годы была против их общения. «Сын» обещает, что они обязательно встретятся, более того, он собирается забрать «мать» к себе в Москву. Позже девушка звонит «сыну» вся в слезах и рассказывает, что рассталась со своим бойфрендом. Она просит собеседника сдержать свое слово и не обмануть ее ожиданий. 

Коля сообщает Маше, что рассказал супруге о своих чувствах к другой женщине. После карантина они собираются развестись. Сама же Маша пока не готова признаться мужу, иначе он догадается, к кому именно намерена уйти его жена. После Маша звонит Лене, но та не подает вида, что они с Колей поссорились. Мало того, она утверждает, что в ее семейной жизни все прекрасно. Коля звонит матери и рассказывает, как ему надоела вся эта ситуация, но та уверяет сына, что после самоизоляции все разрешится. 

Анна говорит Виктору, что ей нравится общаться с ним, но она не хочет торопить события. Она беспокоится о питании и быте собеседника, просит показать ей, что у него в холодильнике. На одной из полок Анна замечает женский крем для рук, но Виктор уверяет, что тюбик принадлежал его умершей жене. Пенсионерка признается, что сама она все эти годы провела в одиночестве. 
 

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