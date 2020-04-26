Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Безопасные связи Сезоны Сезон 1 Серия 5

Безопасные связи 1 сезон 5 серия смотреть онлайн

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Безопасные связи» идет девятый день карантина. «Сын» просит «мать» рассказать о ее родителях. Девушка признается, что давно не виделась с ними. Однажды она нашла документы, подтверждающие, что родители взяли ее из детдома. Обидевшись на то, что они не уничтожили эти бумаги, девушка уехала в другой город и полностью прервала общение. В свою очередь, «сын» признается, что у него нет жены. Вернее, была, но умерла при родах. Родившегося ребенка он отдал в детский дом. «Мать» резко завершает беседу.

Коля разговаривает с Васей. Неожиданно последний сообщает, что в курсе романа Коли с его женой. Маша все ему рассказала. Однако Вася не собирается становиться у любовников на пути, кроме того, он совсем не против развестись с Машей. 

Во время очередного видеозвонка Анна замечает, что им с Виктором совершенно не о чем разговаривать. Поэтому его предложение выйти замуж смешно. Тот возражает, что если бы у них была общая жизнь, темы для беседы нашлись бы сами собой. Также пенсионеры сетуют на то, что «он» все равно победил, не дал им быть вместе. «Он», как выясняется, покойный муж Анны. Ночью женщина видит своего мужа, Дмитрия, во сне. Умерший супруг намекает ей на скорую встречу. 
 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 17 комментариев
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 20 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 20 комментариев
Related video
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Вера Васильева в 97 лет выглядела и чувствовала себя лучше, чем в молодости: секрет прост
Купались в золоте: как продавцы обвешивали народ во времена СССР
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
Скрывала его годами: посмотрите, как выглядит брат-близнец Малышевой
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Данелия зашифровал остроумное послание: цензоры так и не поняли, что значит «пацак»
«Уже чердак течет»: новое видео Ширвиндта наводит на подозрения
Дожившая до 93 лет Пахмутова каждый день ест на завтрак блюдо, которое стоит копейки
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше