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Киноафиша Сериалы Безопасные связи Сезоны Сезон 1 Серия 2

Безопасные связи 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 29 апреля 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 6 мая 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 10 мая 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 13 мая 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 17 мая 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 20 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Безопасные связи» идет шестой день карантина. «Сын» звонит «матери» по Скайпу, но девушка откликается не сразу. Когда она все-таки отвечает на звонок, становится понятно, что «сын» разбудил ее. Мужчина отправляет «мать» отдыхать и просит перезвонить, когда та будет готова. На протяжении всего дня девушка не выходит на связь, заставляя «сына» волноваться. Он обращается за советом к другу, который явно в курсе ситуации. Друг говорит, что девушка наверняка заинтригована происходящим и скоро появится сама. 

Маша ревнует любовника к его собственной жене. Чтобы досадить подруге-сопернице, она сообщает Николаю о том, что Лена тайком пьет алкоголь в ванной. Не в силах больше находиться в разлуке с любимым, Маша договаривается об аренде квартиры на несколько часов. Под благовидными предлогами любовники ускользают из дома, чтобы встретиться друг с другом.

Общение между Виктором и Анной продолжается. Мужчина рассказывает собеседнице о том, как сложилась его жизнь после выхода из тюрьмы. Анна жалуется на головную боль. Виктор лечит ее через монитор с помощью своей энергетики, а затем велит выпить вина и лечь спать. Поздно ночью Анна звонит мужчине, чтобы он не волновался за нее, обращается к собеседнику на «ты», а напоследок говорит, что целует его. 
 

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