Киноафиша Сериалы Лучше звоните Солу Сезоны Сезон 4 Серия 9

Лучше звоните Солу 2015 - 2022 9 серия 4 сезон

Все серии 4 сезона «Лучше звоните Солу»
Дым
Сезон 4 / Серия 1 6 августа 2018
Вдох
Сезон 4 / Серия 2 13 августа 2018
Что-то прекрасное
Сезон 4 / Серия 3 20 августа 2018
Разговор
Сезон 4 / Серия 4 27 августа 2018
Ничего себе поездочка
Сезон 4 / Серия 5 3 сентября 2018
Пиньята
Сезон 4 / Серия 6 10 сентября 2018
Что-то глупое
Сезон 4 / Серия 7 17 сентября 2018
Коасати
Сезон 4 / Серия 8 24 сентября 2018
До свидания
Сезон 4 / Серия 9 1 октября 2018
Победитель
Сезон 4 / Серия 10 8 октября 2018
О чем серия

В 4 сезоне 9 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат и его верный партнер серьезно рискуют своими личными отношениями ради работы. В это же время Майк понимает, что оказался в сомнительном положении. Начо вынужден разбираться с Лало.

