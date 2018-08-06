В 4 сезоне 9 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат и его верный партнер серьезно рискуют своими личными отношениями ради работы. В это же время Майк понимает, что оказался в сомнительном положении. Начо вынужден разбираться с Лало.
Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026
В «Звездных войнах» сплагиатили легендарную советскую фантастику: даже имя Дарта Вейдера Лукас придумал не сам
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»
Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя
Худший рейтинг в истории Metacritic: 15 фильмов официально пробили дно, но № 6 рвет прокат в России
«Громадный, как боров, черный, как сажа»: вы - фанат «Мастера и Маргариты», если способны угадать героев по описанию (тест)
В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
Просыпается раз в 23 года и устраивает кровавую баню: кто такой Джиперс Криперс из великого ужастика «нулевых»
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail