В 4 сезоне 7 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат занимается расширением своего бизнеса, но по ходу дела появляются проблемы, с которыми может разобраться только Ким. Майк справляется с неудачей, а Гус пытается помочь Гектору.
Шаламе раскрыл главную интригу «Дюны» — Пол Атрейдес не будет прежним: «Должен произойти заметный сдвиг в его характере»
Критики Variety Арамиде Тинубу и Элисон Герман выбрали лучшие сериалы 2025 года: два разных рейтинга и неожиданные совпадения
Вин Дизель раскрыл один из главных секретов «Форсажа 11»: в фильме появится известный спортсмен
Тест для тех, кто пересмотрел все хиты НТВ: отличите «Невский» и «Первый отдел» от других детективов
Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить
Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»
Кого Дмитрий Нагиев играл в «Каменской»: сериал завершился 14 лет назад – многие и не помнят, что актер там вообще был
Если зашла «Больница Питт», вы обязаны посмотреть этот сериал с 7,9 баллами — о выгорании здесь говорят на языке «Доктора Хауса»
Почему 66% россиян смотрят детективы, а не комедии? Психолог нашла у жанра сразу 3 плюса – один из них «снижает уровень стресса»
Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»
Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)
