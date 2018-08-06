В 4 сезоне 2 серии сериала «Лучше звоните Солу» находчивый адвокат ищет новую работу и новое дело, которое сможет его захватить. Гус справляется с последствиями крушения Гектора. Ким изо всех сил стремится поддержать Джимми после гибели брата.
