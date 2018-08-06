У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»

Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026

«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?

Психоанализ в прошлом, спивающийся Стрелецкий ведет переговоры с боевиками: «Триггер» вернется с 4-м сезоном

«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами

Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм

В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд

Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя

По полям, по полям, едет Никита Сергеевич к нам: «Синий трактор» появился благодаря Хрущеву – и об этом говорят исторические факты

Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял