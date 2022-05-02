Меню
Бэтвумен
Новости
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Канал The CW закрывает супергеройские сериалы DC «Бэтвумен» и «Легенды завтрашнего дня»
В эфире остаются «Флэш», «Супермен и Лоис» и «Старгерл».
Написать
2 мая 2022 13:02
В тизере третьего сезона «Бэтвумен» показали Ядовитого Плюща
Суперзлодейку сыграет звезда «Девственницы Джейн» Бриджит Риган.
Написать
22 декабря 2021 15:53
Сценаристы «Бэтвумен» разрабатывают для канала CW сериал «Рыцари Готэма»
Он расскажет о преемниках Брюса Уэйна.
Написать
14 декабря 2021 12:19
Канал CW впервые показал Ядовитого Плюща из сериала «Бэтвумен»
Выглядит впечатляюще.
Написать
22 ноября 2021 12:26
Warner Bros защищает актера Дюгрея Скотта, которого Руби Роуз продолжает обвинять в неподобающем поведении
Компания заявила, что он был лидером всего актерского состава.
Написать
26 октября 2021 16:44
Актеры сериала «Бэтвумен» ответили на обвинения в их адрес со стороны Руби Роуз
Они утверждают, что все ее слова — ложь.
Написать
22 октября 2021 15:34
Новый скандал в Голливуде: Руби Роуз пожаловалась на ужасающие условия во время съемок сериала «Бэтвумен»
Именно из-за них она приняла решение покинуть проект.
Написать
21 октября 2021 10:23
У Райан Уайлдер появляется партнерша в трейлере третьего сезона «Бэтвумен»
Новая союзница доставляет главной героине и ее команде немало хлопот.
Написать
18 октября 2021 13:16
В третьем сезоне «Бэтвумен» у Ядовитого Плюща будет собственная сюжетная арка
Злодейка станет ведущим персонажем шоу.
Написать
12 октября 2021 15:50
В трейлере третьего сезона «Бэтвумен» показали злодея Безумного Шляпника
Новый сезон кажется «все чудесатее и чудесатее».
Написать
21 сентября 2021 16:53
Канал CW выпустил тизер третьего сезона «Бэтвумен» — сериал вернется в октябре
В новых эпизодах появится много новых героев, в том числе Ядовитый Плющ.
Написать
16 сентября 2021 14:36
