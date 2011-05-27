Во 2 сезоне 9 серии сериала «Барвиха» ученики школы Касталия готовятся к вечеринке, которую устраивают Антон и Бальмонт. Фендеру удается раздобыть наркотики. Между Башней и Викторией происходит ссора. Во время веселья Кристине становится плохо.